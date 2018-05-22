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Руководитель Lamborghini сравнил Lm002 и Urus
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Руководитель Lamborghini сравнил Lm002 и Urus 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Директор Lamborghini Стефано Доменикали рассказал о работе над внедорожниками Lm002 и Urus.
Видео с его монологом уже доступно в сети. Шеф итальянской автомобильной компании провел параллели между Lm002 и Urus.
Каждый из этих автомобилей является знаковым для Lamborghini. Lm002 появился в 1980 году и имел для своего времени параметры, достойные для подражания.
Под капотом у машины находился двигатель в 5,2 литра, способный выдавать мощность в 444 лошадиные силы. До 100 километров представитель от Lamborghini мог разогнаться за восемь секунд, что неплохо для его массы почти в 3 тонны.
Всего было выпущено 300 единиц Lm002. В связи с этим Доменикали отметил, что такой тираж полностью отвечает философии компании об индивидуальности каждого продукта.
Однако прототипом семейства внедорожников от Lamborghini можно считать проект Cheetah. В качестве эксперимента он был запущен в 70-х годах прошлого столетия и имел двигатель V8.
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