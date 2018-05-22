Автокомпания Volvo подняла расценки 5-ти автомоделей 

Опираясь на данные майского отчета автоэкспертов «Автостата», по автобренду Volvo отмечено повышение расценок на автомодели S90, Cross Country V40, V90, а также XC60 и XC90.
Volvo S90 с двухлитровой СУ на 190 л.с. сегодня доступна за 2760000-4222000 рублей.
Volvo V40 Cross Country в обновленном прайсе: 1639000-2264000 руб. (+80-110000 руб.).
Автомодель Volvo V90 Cross Country подорожала в пределах 60000 рублей и в актуальном ценнике доступна за 3184000-4156000 руб. с бензиновым мотором, за 3366000-3776000 руб. с дизельной установкой.
Цена автомодели на дизельный Volvo XC60 составит 3085000-3780000 руб. (+90-186000 руб.), с бензиновым мотором внедорожник обойдется в 3085000-3980000 руб. (+100-345000 руб.).
Кроссоверы модельной линейки Volvo XC90 подорожали на 67-237000 руб. в исполнении с мотором на бензине (3759000-5010000 руб.), на 300-387000 руб. в дизельном исполнении (4119000-4750000 руб.).