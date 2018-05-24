Ожидаемый в России кроссовер Volkswagen рассекречен

Компания опубликовала фотографии серийной версии автомобиля Tharu, который в будущем появится в России.

Судя по снимкам, кроссовер в точности повторяет концепт Powerful Family SUV, представленный в Пекине в марте этого года. Специально для Китая автомобиль «растянули» до 4 453 мм, а в основу легла платформа от Skoda Karoq, который также длиннее европейского аналога.

В линейку двигателей вошли бензиновый четырехцилиндровые турбомоторы объемом 1,2 и 14 мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. Пару им составит семиступенчатый «робот» DSG.

Известно, что «китайский» Tharu будут производить на мощностях совместного производства Volkswagen и SAIC. Для других рынков новинку будут собирать в Мексике, Аргентине и России.

Как сообщал «Авторамблер», в нашей стране модель появится в 2020 году. Ожидается, в модельной линейке бренда такой SUV разместится на ступень ниже Tiguan и получит более скромный ценник.