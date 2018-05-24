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Раскрыта внешность «народного внедорожника» Volkswagen для России
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Раскрыта внешность «народного внедорожника» Volkswagen для России 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen опубликовала первые изображения компактного кроссовера Tharu, названного в честь народности тхару, проживающей в Индии и Непале. На данный момент показана версия для рынка Китая, однако в будущем вариант этой модели появится и в России.
Ранее глава бренда Volkswagen Херберт Дисс [назвал эту машину «народным внедорожником» («Volks-SUV»)] (https://motor.ru/news/newvw4rus-16-03-2018.htm): машина займет в линейке место на ступеньку ниже «Тигуана» и будет выпускаться на заводе в Калуге.
Новинка построена представляет собой перелицованный вариант удлиненного кроссовера Skoda Karoq, который продается на китайском рынке. Габаритная длина «Тхару» составляет 4453 миллиметра, ширина — 1841 миллиметр, высота — 1632 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров.
Таким образом, кроссовер получился на 33 миллиметра короче, на два миллиметра шире и на 41 миллиметр ниже российской версии Tiguan. Расстояние между осями при этом у Tharu на три миллиметра больше.
Ожидается, что на китайском рынке VW Tharu будет предлагаться со 116— и 150-сильными бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. Трансмиссии — «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
В Китае продажи Tharu начнутся в августе. К 2020 году модель доберется до России, Мексики и Аргентины. Компания рассчитывает продавать по 400 тысяч экземпляров кроссовера в год.
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