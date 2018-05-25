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Таинственный Volkswagen начнут выпускать в России
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Таинственный Volkswagen начнут выпускать в России 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
Известно, что новинка принадлежит к популярному сегменту.
В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что Volkswagen, который выпускает в регионе несколько моделей, в будущем «презентует очень интересную модель». «Я не имею право говорить, какую, — подчеркнул Артамонов. — Она находится в наиболее востребованном на сегодняшний день секторе».
Несмотря на то, что губернатор не уточнил, о каком автомобилей идет речь, можно предположить, что он имел ввиду «народный» кроссовер Volkswagen Tharu, который ранее дебютировал на китайском рынке. Известно, что к 2020 году эта модель станет глобальной, а ее производство наладят в нескольких странах, в том числе в России.
Как сообщал «Авторамблер», в Китае кроссовер Tharu будет доступен с передним приводом и двумя вариантами силовых агрегатов — 1.2 TSI (116 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.). Ранее в Volkswagen заявили, что намерены продавать более 400 тыс. таких машин по всему миру. Если такой показатель будет остигнут, модель станет одной из самых массовых.
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