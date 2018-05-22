Чеченская молодёжь сожалеет о прекращении выпуска Lada Priora

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, Priora стала очень популярна на Северном Кавказе из-за своей доступности. Новость о снятии её с конвейера он встретил с разочарованием.

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства. На Северном Кавказе тоже есть производство автомобилей Lada . Может быть, там это производство как раз останется».

Тапаев также подчеркнул, что на рынке бюджетных автомобилей российские модели могут потеснить корейские и китайские.

«Дело в том, что аналоги и корейские, и китайские спускаются по ценовому диапазону. Они уже достаточно хорошую конкуренцию устраивают. Мне кажется, это ещё один минус, что вот этот ценовой сегмент могут занять иностранные производители».