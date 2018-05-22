Самый выдающийся продукт Volkswagen — не автомобиль

Немецкая корпорация Volkswagen достаточно быстро стала одним из крупнейших производителей автомобилей. Однако, что самое интересно, транспортные средства не являются основным продуктом марки.

На самом деле Volkswagen занимается производством очень популярного типа колбасы (так званные сосиски карривурст) в Германии, при этом ежедневный выпуск продукции измеряется в десятках тысяч. Фактически, в прошлом году компания произвела 6,8 миллионов колбасных изделий, что значительно больше, чем количество автомобилей, которые марка продавала по всему миру в течении прошлого года.

Volkswagen выпускает колбасы с 1973 года. Изначально они предназначались для питания специалистов на собственных заводах, но через 45 лет компания начала продавать их по всей стране в продуктовых магазинах. Местные дилеры, как известно, преподносят их в качестве подарков для своих клиентов. У них даже есть собственный номер в каталоге компонентов Volkswagen — 199 398 500 А.

Фирменные сосиски изготавливаются в основном из свинины. «У нашего карривурст содержание жира всего 20 процентов. Обычно это около 35 процентов», — сказал главный мясник Франко Ло Прести, который с 1979 года работает в Volkswagen.