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Zotye представил серийный внедорожник T600 нового поколения
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Zotye представил серийный внедорожник T600 нового поколения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Zotye показал официальные изображения массового варианта вседорожника Zotye T600 свежего поколения.
На фотографиях представлен начальный вариант кросса T600, а кроме того, модель имеет комплектации Sport и Coupe, которые получили отличительные черты внешности и интерьера.
Напомним, что спортивный вариант авто появился на китайском авторынке в 2016 году, а Coupe — в прошлом году, и скорее всего, пока производитель не будет эти версии подвергать изменениям.
Кстати, новинку наградили другой кормой, а не той, которую концерн представил на эскизах в марте этого года. Так, что в отличие от своего предшественника новое поколение Zotye T600 не будет напоминать старый Volkswagen Touareg.
Салон модели тоже значительно преобразовали. В нём появилась изменённая передняя панель, виртуальная «приборка» и новейший мультимедийный комплекс с «парящим» тачскрином.
В моторном отсеке нового T600 будут стоять прежние турбодвигатели объемом 1,5 и 1,8 литра, которые вырабатывают 162 и 177 л.с. соответственно. Сочетаться с ними будет 5-скоростная МКПП или робот. Тип привода только передний.
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