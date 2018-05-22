Volkswagen представил обновленные «бюджетники» Voyage и Gol

Немецкий концерн провел обновление седана и хэтчбека, продающихся на южноамериканском рынке.

Седан Volkswagen Voyage и хэтчбек Volkswagen Gol были обновлены относительно недавно — в 2016 году, но, видимо, производитель пока не готов к смене поколения моделей и решил «освежить» автомобили снова. Напомним, «бюджетники» построены на базе предыдущего поколения Polo, их сборка налажена в Бразилии, но продаются они и в других странах Южной Америки.

В процессе рестайлинга была пересмотрена передняя часть автомобилей, затронувшая бампер, головную оптику и радиаторную решетку. Внутренняя часть осталась без изменений, за исключением информационно-развлекательной системы, у которой был расширен функционал, а еще кондиционер пополнил список стандартного оборудования.

Трехцилиндровый «атмосферник» MPI объемом 1,0 литра, работающий на смеси бензина и этанола, был доработан, что повысило его отдачу с 82 до 84 л.с. При работе на бензине мощность двигателя осталась прежней — 75 л.с. Второй двигатель гаммы — «четверка» MSI объемом 1,6 литра по-прежнему выдает 104 и 101 л.с. на смеси и бензине, соответственно.

Еще одним важным пунктом обновления стало появление полноценной автоматической коробкой передач, роль которой ранее выполняла роботизированная коробка ASG с одним сцеплением, предлагавшаяся для мотора 1,6. Сейчас доступна автоматическая коробка с гидротрансформатором. Правда, продажи автомобилей с ней начнутся позднее.

Продажи рестайлинговых седана Volkswagen Voyage и хэтчбека Volkswagen Gol начнутся на бразильском рынке в ближайшее время. Базовая версия хэтча, список оборудования которой включает две фронтальные подушки безопасности, ABS, усилитель руля, кондиционер, передние электростеклоподъемники и центральный замок обойдется покупателям приблизительно в 751 тысячу рублей по курсу, тогда как стартовый ценник седана составит приблизительно от 879 тысяч рублей. Кстати, Renault Logan в Бразилии стоит около 763 тысяч рублей минимум.

Отметим, что в прошлом году Volkswagen Gol стал четвертой по популярности моделью на бразильском рынке. Объем реализации Gol в 2017-м составил 73 919 единиц. Седан Voyage занял 14-е место с 40 822 проданными машинами.

Кстати, недавно в Сети появились фото нового серийного кроссовера Volkswagen Tharu, который сначала поступит в продажу на китайском рынке, а потом, возможно, появится и в других странах.

По материалам: www.kolesa.ru