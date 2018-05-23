DS представит в Париже электрический кроссовер DS3 Crossback 

Компания DS, входящая в состав концерна PSA Peugeot-Citroen, анонсировала скорый дебют новой модели. Речь идет об электрическом кроссовере под названием DS3 Crossback, который будет представлен в рамках автосалона в Париже.
Компактный французский «паркетник» должен обзавестись помимо версий с традиционными бензиновыми и дизельными моторами электрической модификацией, в оснащение которой войдет батарея на 50 кВт/ч с запасом хода до 200 километров. Другие технические характеристики новинки не оглашаются.
Напомним, что ранее руководство премиальной марки DS сообщало о планах по выпуску нового бензин-электрического гибридного кроссовера DS7 Crossback e-Tense 4×4, оснащенного 300-сильной установкой.