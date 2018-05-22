Французы выпустят под маркой DS очень маленький электрокроссовер

Осенью текущего года на моторшоу в Париже состоится премьера компактного кроссовера DS3 Crossback, который будет предлагаться с электрической силовой установкой. Об этом сообщает Auto Express.

Новый кроссовер будет построен на модульной платформе под названием e-CMP, разработанной специально для электромобилей. Это шасси дебютирует именно на автомобиле DS, а не на Peugeot или Citroen , поскольку премиальный бренд позиционируется как наиболее технологичный среди всей группы PSA.

Детальных технических характеристик новинки пока нет. По данным Autocar, автомобиль может получить комплект батарей емкостью около 50 киловатт-часов. Запас хода кроссовера достигнет 200 километров.

В продажу новинка поступит в 2019 году.

В DS рассчитывают, что она будет продаваться в три раза большими тиражами, чем модель 7 Crossback — первый в линейке марки электрифицированный автомобиль. Он оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге — 60 километров.