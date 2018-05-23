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Названа дата дебюта обновленного GAC Trumpchi GS4
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Названа дата дебюта обновленного GAC Trumpchi GS4 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг GAC 23 мая продемонстрирует мировой общественности обновлённый бестселлер Trumpchi GS4.
«Посвежевшая» модель уже не раз попадала в объёктивы фотошпионов, а сейчас концерн представил первые официальные фотографии кросса.
Рассматривая снимки можно заметить, что обновленный автомобиль наградили изменёнными бамперами, модернизированной головной оптикой на LED-элементах, иными противотуманными фарами и новыми ходовыми огнями.
В салоне рестайлингового GS4 появилась доработанная передняя панель и новейший информационно-развлекательный комплекс с огромным тачскрином.
В моторном отсеке паркетника стоят прежние турбодвигатели объёмом 1,3 и 1,5 литра, которые вырабатывают 137 и 152 л.с. соответственно. Сочетается с ними 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростной АКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Тип привода может быть как передний, так и полный.
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