Названа дата дебюта обновленного GAC Trumpchi GS4

Автохолдинг GAC 23 мая продемонстрирует мировой общественности обновлённый бестселлер Trumpchi GS4.

«Посвежевшая» модель уже не раз попадала в объёктивы фотошпионов, а сейчас концерн представил первые официальные фотографии кросса.

Рассматривая снимки можно заметить, что обновленный автомобиль наградили изменёнными бамперами, модернизированной головной оптикой на LED-элементах, иными противотуманными фарами и новыми ходовыми огнями.

В салоне рестайлингового GS4 появилась доработанная передняя панель и новейший информационно-развлекательный комплекс с огромным тачскрином.

В моторном отсеке паркетника стоят прежние турбодвигатели объёмом 1,3 и 1,5 литра, которые вырабатывают 137 и 152 л.с. соответственно. Сочетается с ними 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростной АКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Тип привода может быть как передний, так и полный.