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В России вновь доступны китайские кроссоверы JAC S3 и S5
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В России вновь доступны китайские кроссоверы JAC S3 и S5 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
На территории Российской Федерации возобновились официальные продажи автомобилей китайской компании JAC Automobile. В настоящее время заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести два кроссовера марки JAC — компактный S3 и среднеразмерный S5. Об этом сообщает издание «Российская газета».
Как отмечает отечественный ресурс, купить кроссоверы JAC S3 и S5 можно, как минимум, в двух крупных московских автосалонах. Цена вопроса — от 699 000 рублей и от 799 000 рублей соответственно.
Напомним, что китайская марка JAC ранее предлагала россиянам легковые автомобили. Однако ещё в начале 2016 года компания решила сосредоточиться на продвижении коммерческих моделей и временно «забыла» про легковую линейку.
В Россию кроссоверы JAC S3 и S5 поставляются из Республики Казахстан — производство автомобилей налажено на мощностях завода группы компании AllurGroup в Костанае. Напомним, что товары казахстанского производства ввозятся в РФ беспошлинно, поскольку это государство входит в один с РФ Таможенный союз.
Габариты компактного кросса JAC S3: 4325/1765/1660 мм. Размер колёсной базы — 2560 мм. Машина оснащена 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 113 лошадиных сил. Трансмиссия — 5МКП или бесступенчатый вариатор (опция). Тип привода — только передний. Цена кроссовера JAC S3 — от 699 000 рублей («механика») и от 799 000 рублей (вариатор).
Новость в режиме обновления.
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