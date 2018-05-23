Купе Lexus LC обзавелось спецверсией Morphic Blue Limited Edition

Австралийское подразделение Lexus Australia официально анонсировало старт продаж особого флагманского купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition. Эксклюзивный автомобиль, получивший уникальные решения в оформление экстерьера и интерьера, будет предложен местным клиентам по цене от $192 500 (порядка рублей).

Купить особое купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition можно будет в модификациях LC500 и LC500h. Главной «изюминкой» автомобиля является уникальная окраска кузова. Кроме этого машина получила расширенный список оборудования.

В компании отмечают, что специальное издание флагманского купе всего на $2 500 дороже, чем обычная модель. Повторимся, особенностью автомобиля является эксклюзивная окраска кузова Morphic Blue. Этот оттенок отличается от всего того, что до сих пор предлагала японская марка.

Благодаря инновационным подходам, лакокрасочное покрытие автомобиля Lexus LC Morphic Blue Limited Edition создаёт радужную оболочку и впечатление, что цвет постоянно меняется в зависимости от освещенности.

Помимо всего прочего, купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition получило уникальную цветовую схему оформления интерьера, где присутствует высококачественная кожа и алькантара, а также аккуратные вставки из карбона (углеродное волокно).

Эксклюзивное купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition появится в в Австралии в четвертом квартале 2018 года.