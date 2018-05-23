Тюнингованные микромашины

Если посмотреть на то безумие, что творится в мировом чемпионате по ралли-кроссу, где компактные хэтчбеки набирают сотню километров в час менее чем за две секунды, то идея очень маленьких, но быстрых машин не выглядит такой уж абсурдной. Наверное, так подумали и создатели следующих 12 автомобилей, которые легко могут обидеть средней руки спорткар.

На базе малыша Smart частенько создаются проекты разной степени безумия — от лимузинов до монстр-траков. Но и про увеличение скорости микрокара тоже не забывают. Например, этот дрэгстер построен на базе дизельного «Смарта» в конце прошлого года в Италии. Стандартный мотор на «тяжелом топливе» заменил 1,9-литровый TDI от Volkswagen , форсированный до 230 сил и 400 Нм, и теперь субкомпактный автомобиль, оснащенный стабилизирующей тележкой, проходит дистанцию в четверть мили за менее чем 14 секунд, разгоняясь на финише до 170 километров в час. Есть, конечно, смартодрэгстеры и побыстрее, но такой звук и такой столб черного дыма выдает только этот.

730 лошадиных сил, снимаемых с джиэмовского V8, подаются на единственное заднее колесо — несмотря на абсолютно безумный внешний вид, этот дрэгстер чтит постулаты оригинальной Isetta, которая выпускалась и в трехколесном исполнении тоже. Автомобиль «Whatta Drag» был построен совместно со знаменитой компанией по производству игрушек Hot Wheels и большую часть своей жизни провел в коллекции Брюса Вейнера, которому принадлежит музей микрокаров. В 2013 году дрэгстер был продан на аукционе Sotheby’s за 92 тысячи долларов.

Citroen C1 Помните компанию Sbarro? Ту, что в свое время прославилась очень странными обвесами для « Мерседесов », а потом — не менее странными экспонатами для Женевского автосалона? Так вот, в 2006 году она привезла в Швейцарию заряженный Citroen C1, который выделялся не только широченным обвесом и 19-дюймовыми дисками OZ Ultraleggera, но и дверями а-ля Mercedes-Benz Gullwing (благо с Xsara Picasso такой опыт уже имелся). Двигатель машине тоже заменили, но обошлись без откровенного безумия, ограничившись 125-сильной «четверкой» Citroen C2 VTS. Для 900-килограммового хэтча — более чем достаточно.

Похоже, что в Renault больше не работает тот автомобильный маньяк (в хорошем смысле этого слова), которого не отпускало реношное наследие времен Группы Б — причем не отпускало настолько, что он терроризировал весь отдел Renault Sport и заставлял их строить среднемоторные Clio V6. Жаль… К счастью, остались еще энтузиасты, которые, время от времени, восполняют этот пробел. Так, тюнинг-ателье Lazareth несколько лет тому назад построило среднемоторный Twingo 20-летней давности, который оснастило 3,5-литровым V8 от Range Rover мощностью 180 лошадиных сил. Машину окрестили Trophy — так же зовут и многие другие сугубо гоночные проекты Renault Sport. Дело Renault 5 Turbo не забыто — и это замечательно.

В начале 2000-х британскому подразделению Nismo показалось, что скрестить Nissan Micra с 350Z — это вполне себе здравая мысль. 305-сильный двигатель V6, правда, пришлось установить за задними сиденьями, но так получилось даже веселее: легкая и компактная Micra по своим динамическим характеристикам нисколько не уступала Z-ке, разгоняясь до «сотни» менее чем за пять секунд и достигая скорости 250 километров в час на прямиках. В серию проект не пошел, но британские журналисты машину опробовали — и им понравилось.

Toyota iQ Еще один удачный пример необычного заводского тюнинга (на этот раз — хотя бы мелкосерийный) — GRMN Toyota iQ Supercharger. Да, 122 силы — это не ураган, но лишними дополнительные 28 «лошадей» и 56 Нм точно не будут. Плюс еще и коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Подобных горячих хэтчей на всю Японию лишь 100 штук (больше машина нигде не продавалась), так что если нужно компактное безумие на восточный манер, придется ехать в Страну восходящего солнца. Либо довольствоваться другим безумным проектом на базе iQ — Aston Martin Cygnet. Это не тюнинг, конечно, но тоже своеобразный эксклюзив.

Про этот безбашенный «Чинквеченто» мы уже упоминали не раз — Италия во всем своем великолепии! Силуэт нетленного Fiat 500 (пускай и изрядно измененный) стал приютом для атмосферного V12 производства Lamborghini , который выдает 588 лошадиных сил. Поэтому теперь полноприводный (!) классический хэтчбек выстреливает до 100 километров в час за три секунды с небольшим, а максимальная скорость доходит почти до 300 километров в час. Если кому-то подобный проект кажется излишне безумным — есть вариант поскромнее, с V8 от Ferrari (точнее, от Lancia Thema 8.32, которая оснащалась мотором Ferrari).

Если вы задумали какой-то проект на базе Volkswagen Beetle, то с вероятностью в 90 процентов он уже был воплощен кем-то до вас. Дрэгстеры, лимузины, хот-роды — все это уже было и не раз. Ну а на фото — почти что слипер с двигателем GM LS1, который, ко всему прочему, оснащен системой турбонаддува. Технические характеристики 5,3-литрового V8 в «Жуке» не называются, но вряд ли автомобиль с таким мотором будет медленным. А вот насчет достойной управляемости мы уже не так уверены.

Austin Mini

Едва ли меньше проектов создано на базе оригинального Mini, но здесь шансы проявить оригинальность все же несколько выше. Однако, например, идея скрестить Audi A3 quattro с Austin Mini уже реализована — и как! Чтобы вместить 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающим давление в 1,5 бара, систему охлаждения пришлось целиком перенести в заднюю часть кузова, что делает Mini quattro изрядно похожим на легендарные Sport Quattro, выступавшие в Группе Б. Кроме того, крошечный кузов Mini стал пристанищем для знаменитой полноприводной трансмиссии, которая распределяет тягу между осями в равных долях. Учитывая, что форсированный двигатель в этом турбо-монстре развивает 450 сил, на трассе Mini quattro оказывается чудовищно быстр.

По мнению бельгийского тюнинг-ателье Fourdin Auto Sports, идеально подходящий двигатель для Chevrolet Spark (читай — Daewoo Matiz ) — это не три цилиндра в ряд суммарным объемом 0,8 литра, а V-образная 7-литровая «восьмерка» от Corvette, развивающая 505 сил. Учитывая, как сразу преобразились характеристики малолитражки (время разгона до 100 километров в час сократилось с 17,6 до 3,5 секунд, а «максималка» выросла со 144 до 260 километров в час), эта теория не лишена смысла. Правда, о топливной экономичности можно забыть навсегда.

Несмотря на схожий с Chevrolet Spark от FOS внешний вид, Tata Nano от JA Motorsport была построена по другому принципу: да, двигатель и здесь был заменен на новый, но его объем составляет лишь 1,3 литра, а мощность — «всего лишь» 230 лошадиных сил. При этом располагается он на положенном всем спорткарам месте — то есть за передними сиденьями, — а не лежит на передней оси. К слову, несмотря на существенную разницу в мощности, по «максималке» супер-Nano уступает Spark не так много — всего-то 70 километров в час.

Peel Trident

23 секунды — вечность по меркам дрэг-рейсинга, но если сделать поправку на то, что речь идет об одном из самых маленьких автомобилей на планете, ситуация выглядит не так однозначно. Называемый «Дикой летающей соусницей», этот Peel Trident оснащен пульсирующим воздушно-реактивным двигателем — подобные использовались на самолетах-снарядах, вроде «Фау-1», — и способен разгоняться на дистанции в четверть мили до 125-130 километров в час. Зверь поистине уникальный — ведь «Тридентов» за всю историю построили лишь около 50 штук.