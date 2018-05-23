7-местный SEAT Tarraco замечен на тестах

На дорожных тестах впервые замечен новый семиместный внедорожник SEAT Tarraco. Мировая премьера автомобиля должна состояться в рамках Парижского мотор-шоу 2018 года, который откроет свои двери осенью.

Шпионские фото тестового прототипа флагманского кроссовера SEAT Tarraco оказались в распоряжение популярного издания Auto Express. Судя по снимкам, дизайн экстерьера новинки будет выполнен в фирменном стиле испанского бренда, который мы видели на новых моделях Ateca и Arona.

Зато, по предварительным данным, автомобиль получит совершенно новое оформление интерьера. Кроме этого, для внедорожника SEAT Tarraco будут доступны такие «фишки», как цифровая приборная панель и продвинутая информационно-развлекательная система.

Auto Express

Новый семиместный кросс SEAT Tarraco построят на модульной архитектуре MQB. Как известно, эта «тележка» используется на таких моделях, как Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace.

Ожидается, что в гамму силовых агрегатов новинки войдут бензиновые двигателя 1.4 и 2.0, а также дизельная силовая установка, объёмом 2,0 литра. Машину можно будет купить с передним и полным приводом.