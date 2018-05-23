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7-местный SEAT Tarraco замечен на тестах
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7-местный SEAT Tarraco замечен на тестах 

LiveCars.Ru 50 минут назад
Фото: Auto Express
На дорожных тестах впервые замечен новый семиместный внедорожник SEAT Tarraco. Мировая премьера автомобиля должна состояться в рамках Парижского мотор-шоу 2018 года, который откроет свои двери осенью.
Шпионские фото тестового прототипа флагманского кроссовера SEAT Tarraco оказались в распоряжение популярного издания Auto Express. Судя по снимкам, дизайн экстерьера новинки будет выполнен в фирменном стиле испанского бренда, который мы видели на новых моделях Ateca и Arona.
Зато, по предварительным данным, автомобиль получит совершенно новое оформление интерьера. Кроме этого, для внедорожника SEAT Tarraco будут доступны такие «фишки», как цифровая приборная панель и продвинутая информационно-развлекательная система.
Auto Express
Новый семиместный кросс SEAT Tarraco построят на модульной архитектуре MQB. Как известно, эта «тележка» используется на таких моделях, как Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.
Ожидается, что в гамму силовых агрегатов новинки войдут бензиновые двигателя 1.4 и 2.0, а также дизельная силовая установка, объёмом 2,0 литра. Машину можно будет купить с передним и полным приводом.
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