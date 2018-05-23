Ещё
Появилась первая информация о новом Kia Ceed для России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилась первая информация о новом Kia Ceed для России 

Daily-Motor 49 минут назад
Фото: Daily-Motor
В базе Росстандарта опубликован документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для нового поколения хэтчбека С-класса — Kia Ceed. Согласно информации, представленной в сертификате, который вступит в силу с 4 июня, автомобиль будут продавать в нашей стране в тремя бензиновыми двигателями. Речь идет о прежнем 1,4— и 1,6-литровых «атмосферниках» MPI, а также новой 1,4-литровой турбированной «четверкой» T-GDI.
Отдача базового «движка» нового «Сида» не изменилась — 100 лошадиных сил при 134 Нм крутящего момента. Связку этому мотору по-прежнему будет составлять 6-ступенчатая МКПП.
Мощность мотора 1,6, согласно заявленным в ОТТС данным, теперь составляет 128 «лошадок» вместо 130 «скакунов». Пиковый момент равен 154,6 Нм вместо 157 Нм. Сочетается с этим двигателем 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат». Турбомотор же выдает 140 л.с. и 242 Нм, работая в паре с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением.
В продажу в России новый «Киа Сиид 2019» должен поступить уже в третьем квартале этого года. Официальная презентация новинки состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.
Daily-Motor: последние новости
В Румынии кроссовер Renault Duster оснастили гусеницами Hyundai представил обновленный кроссовер Creta. Ждем в России Илон Маск рассказал о полноприводных Tesla Model 3 с двумя моторами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный50
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО56
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Бумажные ПТС с 1 июля станут недействительны2
Власти вмешались в ситуацию с бензином558
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение