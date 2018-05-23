Появилась первая информация о новом Kia Ceed для России

В базе Росстандарта опубликован документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для нового поколения хэтчбека С-класса — Kia Ceed. Согласно информации, представленной в сертификате, который вступит в силу с 4 июня, автомобиль будут продавать в нашей стране в тремя бензиновыми двигателями. Речь идет о прежнем 1,4— и 1,6-литровых «атмосферниках» MPI, а также новой 1,4-литровой турбированной «четверкой» T-GDI.

Отдача базового «движка» нового «Сида» не изменилась — 100 лошадиных сил при 134 Нм крутящего момента. Связку этому мотору по-прежнему будет составлять 6-ступенчатая МКПП.

Мощность мотора 1,6, согласно заявленным в ОТТС данным, теперь составляет 128 «лошадок» вместо 130 «скакунов». Пиковый момент равен 154,6 Нм вместо 157 Нм. Сочетается с этим двигателем 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат». Турбомотор же выдает 140 л.с. и 242 Нм, работая в паре с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением.

В продажу в России новый «Киа Сиид 2019» должен поступить уже в третьем квартале этого года. Официальная презентация новинки состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.