Самый большой кроссовер Cadillac — XT6 представят на автосалоне в Лос-Анджелесе

Новый Cadillac XT6 станет самым большим кроссовером марки. В модельном ряду он окажется на ступень выше XT5.

Новинка обзавелась кузовом длиной чуть более 4,5 м и увеличенным клиренсом. Модель построена на совершенно новой колесной базе с адаптивной подвеской на платформе Traverse, задействованной в нескольких последних автомобилях марки.

Экстерьер кроссовера выполнен в духе «Кадиллак» — это массивный и роскошный автомобиль с тяжелой решеткой и бампером и сложной архитектурой оптики, а также крупной эмблемой бренда со светодиодной подсветкой.

В салоне появится бортовая система последнего поколения с девятидюймовым экраном и системой озвученного помощника.

Официальная презентация состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который в этом году пройдет в конце ноября — начале декабря.