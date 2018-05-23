Ещё
Самый большой кроссовер Cadillac — XT6 представят на автосалоне в Лос-Анджелесе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый большой кроссовер Cadillac — XT6 представят на автосалоне в Лос-Анджелесе 

За рулем Кубань 44 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Новый Cadillac XT6 станет самым большим кроссовером марки. В модельном ряду он окажется на ступень выше XT5.
Новинка обзавелась кузовом длиной чуть более 4,5 м и увеличенным клиренсом. Модель построена на совершенно новой колесной базе с адаптивной подвеской на платформе Traverse, задействованной в нескольких последних автомобилях марки.
Экстерьер кроссовера выполнен в духе «Кадиллак» — это массивный и роскошный автомобиль с тяжелой решеткой и бампером и сложной архитектурой оптики, а также крупной эмблемой бренда со светодиодной подсветкой.
В салоне появится бортовая система последнего поколения с девятидюймовым экраном и системой озвученного помощника.
Официальная презентация состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который в этом году пройдет в конце ноября — начале декабря.
За рулем Кубань: последние новости
Электромобиль Tesla Model 3 получил полный привод Вседорожный седан Lada Vesta Cross оценили в 763 900 рублей Обновленный Hyundai Creta‍ представлен официально
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный50
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО56
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Бумажные ПТС с 1 июля станут недействительны2
Власти вмешались в ситуацию с бензином558
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение