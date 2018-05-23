Видео: Как работает лонч-контроль на Ford Fiesta ST

Новый «горячий» хэтчбек Ford Fiesta ST оказался гораздо горячее, чем многие могли предположить. В этой довольно компактной машинке установлен новый турбированный мотор EcoBoost объемом 1,5 л и с тремя цилиндрами. Выдает он 200 л. с. и 290 Нм крутящего момента.

Этот движок подарил хэтчбеку впечатляющую для сегмента динамику — всего 6,5 с до 100 км/ч, а максимальная скорость — 232 км/ч.

А дальше начинаются чудеса: инженеры Ford решили, что неплохо бы бюджетный спорткар оснастить еще и дифференциалом повышенного трения и даже лонч-контролем — неслыханная роскошь для сегмента. Раньше лонч-контроль можно было встретить лишь в настоящих спорткара, а не «карманных зажигалках».

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