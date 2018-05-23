Новый российский бронеавтомобиль «Урал-ВП» замечен в Сирии

В мае в этой горячей точке впервые был замечен «Урал-ВП» ("Урал-432009"). Как следует из названия, машина предназначена для службы в военной полиции: для перевозки личного состава и защиты от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств.

Бронекорпус полноприводного автомобиля с колесной формулой 6х6 — однообъемный, может вмещать 15 военнослужащих. Посадка и высадка осуществляется через боковые и расположенные в корме двери.

Длина — 8500 мм, ширина — 2550 мм, высота — 3100 мм.

Полный вес может достигать 18 500 кг, перевозимого груза — до 3000 кг. Масса автомобиля распределяется следующим образом: 6500 кг приходится на переднюю ось, 12 000 кг — на заднюю тележку. Может буксировать одинадцатитонные прицепы.

Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л.с. разгоняет броневик до 90 км/час. На машине установлены два топливных бака емкостью по 200 л каждый. Запас хода составляет 1100 км. Глубина преодолеваемого брода — 1,75 м.

Впервые этот вариант бронеавтомобиля был открыто представлен специалистам и широкой общественности на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».

В 2018 году на параде Победы на Красной площади демонстрировалась модификация Урал-432009-0020-73 для войск национальной гвардии.