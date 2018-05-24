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Peugeot привезет в Париж «радикальный» концепт-кар
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Peugeot привезет в Париж «радикальный» концепт-кар 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Peugeot пообещала привезти на автосалон в Париже «нечто выдающееся и радикальное». Вероятно, это будет концепт-кар с электрической силовой установкой. Об этом со ссылкой на главу марки Жана-Филиппа Импарато сообщает Autocar.
По предварительной информации, шоу-кар станет предвестником серийной флагманской модели. Также с его помощью Peugeot намерена подтвердить свои планы по электрификации линейки: с 2019 году каждая модель французского производителя будет предложена с бензиновым, дизельным или гибридным/электрическим агрегатом.
Выбор силовой установки, по словам Импарато, будет зависеть от размера машины. Так, кроссовер 3008 или седан 508 станут подключаемыми гидридами, а ситикар 208 следующего поколения предложат с чисто электрической силовой установкой.
Последним прототипом Peugeot на сегодняшний день является шутинг-брейк Instinct, представленный публике на женевском автосалоне в 2017 году. Модель оснастили гибридной силовой установкой мощность 300 лошадиных сил, автопилотом и продвинутым мультимедийными комплексом, способным предугадывать потребности водителя.
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