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Mercedes-Benz V-Класса с пакетом Night Edition предлагают к предзаказу в автосалонах РФ
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Mercedes-Benz V-Класса с пакетом Night Edition предлагают к предзаказу в автосалонах РФ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автодилеры именитого автобренда из Германии Mercedes-Benz в России намереваются принимать заявки на покупку минивэна V-Класса сс свежим пакетом обновлений Night Edition уже в июне этого года.
Из названия пакета становится понятно, что то, что сделано ночью, будет непременно темным. Так и есть на самом деле. Автоновинка имеет множество черных вставок и акцентов в дизайне. В салоне обивка изготовлена в черном цвете.
Кресла выполнены из черной кожи с контрастной строчкой. Напольные коврики имеют вышитые логотипы Edition.
Кроме черных акцентов, автоновинку можно отличить от стандартной серийной версии спортивным обвесом и девятнадцатидюймовыми легкосплавными дисками.
По силовой части обсуждаемая автомодель оснащается силовым агрегатом на 190 л.с. Средний расход горючего составляет 6,8-7,5 литров в зависимости от того, в каком цикле передвигается машина.
Оглашенная ориентировочная стоимость модификации Night Edition в РФ стартует от 678343 рубля.
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