Машины проекта «Кортеж» представят на Женевском автосалоне в 2019 году

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости . Автомобили проекта «Кортеж» под брендом Aurus впервые представят на европейском рынке в 2019 году на Женевском автосалоне, сообщил на презентации бренда Aurus гендиректор компании Франц Герхард Хильгерт.

Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ

"Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока", — сказал Хильгерт.