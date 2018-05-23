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Машины проекта «Кортеж» представят на Женевском автосалоне в 2019 году
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Машины проекта «Кортеж» представят на Женевском автосалоне в 2019 году 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Автомобили проекта «Кортеж» под брендом Aurus впервые представят на европейском рынке в 2019 году на Женевском автосалоне, сообщил на презентации бренда Aurus гендиректор компании Франц Герхард Хильгерт.
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.
"Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока", — сказал Хильгерт.
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