Kia показала фейслифтинг нового Sportage с гибридным дизельным двигателем

Недавно в Сети появились шпионские снимки прототипа электрокара Kia Sportage , а теперь производитель решил показать первые официальные изображения компакт-кросса, а также открыл некоторые подробности о нем.

Как можно заметить, изменилась немного внешность электрокара и наиболее очевидно это в области светодиодных противотуманных фар «ледяной куб», которые заменили на другой комплект, который представляет собой переделанный передний бампер с большими трапециевидными «вентиляционными отверстиями».

Четырехточечный мотив освещения не был полностью отброшен и теперь его можно увидеть в обновленных фарах.

Корпоративная решетка из «тигрового носа» версии GT Line теперь имеет слегка обновленную глянцевую отделку с «горячим штампом», а внизу сидит мягко переработанная серебряная пластина. Также есть новое видное горизонтальное ребро, разрезающее два вентиляционных отверстия пополам и простирающееся на центр бампера.

Боковой профиль показывает новый дизайн колес для 19-дюймового комплекта, эксклюзивного для этого уровня отделки салона. Kia упоминает, что он создал новые сплавы для всех версий Sportage, размером от 16 до 19 дюймов.

В кабине четко просматриваются новый руль и модифицированная комбинация приборов. Kia добавляет новую двухцветную (черную и серую) обивку не только для меньших версий, но и для модели GT Line, в которой сиденья одеты в кожу. Сиденья, показанные здесь, покрыты дополнительной черной кожей с красными контрастирующими акцентами.

Самым важным изменением нужно назвать новую четырехцилиндровую трансмиссию EcoDynamics + 2.0-литровый «R». Это четырехцилиндровый турбодизель с мягким гибридным стартером / генератором и 48-вольтовой батареей. В соответствии с новыми и более строгими правилами Всемирной организации по регулированию легких транспортных средств (WLTP), они сокращают выбросы CO 2 на целых четыре процента.

Завершение обновлений — это включение интеллектуального круиз-контроля с функцией «стоп-энд-гу», система предупреждения водителя, выявляющая усталость водителя и невнимательность, а также монитор Around View, который поможет во время парковки. В зависимости от версии, 2019 Kia Sportage будет доступен в Европе с последним 7-дюймовым сенсорным экраном фирмы или новым «бескаркасным» 8-дюймовым дисплеем.

Kia начнет поставки для европейских клиентов 2019 Sportage в третьем квартале.