Mercedes-AMG E53 увидят в США уже в этом году

Mercedes-AMG E53, как ожидается, прибудет за океан до конца 2018 года.

Представитель от Mercedes E53 2019 года приедет на замену своему предшественнику — E43. Однако этот модельный ряд дебютировал совсем недавно, только два с небольшим года назад.

Эволюция коснулась не только внешнего вида, но и типа мотора. Новинка будет обладать двигателем в 429 лошадиных сил при наличии гибридной составляющей.

В вариациях седана и кабриолета автомобиль способен достичь разгона до 100 километров за 4,4 секунды. Максимальная же скорость движения машины составит эквивалент в 130 миль в час.

E53 имеет и внешние отличия по сравнению с предыдущим представителем класса. К примеру, можно выделить элегантные колесные диски с диаметром в 20 дюймов.

По цене машины на американском рынке пока нет достоверной информации. Однако специалисты считают, что она не сильно отойдет от седана E43, который предлагался за 71 600 USD.