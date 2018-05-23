Ещё
Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Авторы YouTube-канала BoostedBoiz модифицировали полноприводный Honda Civic Wagon, установив вместо задней оси колеса от тележки. Таким образом у них получился автомобиль, который с легкость крутится вокруг собственной оси.
Ранее нечто похожее сделала команда Hoonigan. Она превратили универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль», отрезав заднюю часть машины и установив на ее место трубчатый каркас с колесами от магазинной тележки.
Помимо каркаса, для машины сделали оригинальный «ручник», перенесли аккумулятор, топливный насос и установили новый компактный бак.
Motor.ru: последние новости
Kia Sportage обновился и стал гибридом Renault Duster превратили в грузовой фургон Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишников заставили штрафовать своих25
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный65
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП18
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение