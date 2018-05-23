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Как было придумано название «Лада Приора»?
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Как было придумано название «Лада Приора»? 

Wroom.ru 51 минуту назад
Фото: Wroom.ru
Бывший начальник управления по маркетингу АвтоВАЗа Александр Бредихин рассказал о том, как было придумано название для автомобиля "Лада Приора".
Впервые новый седан, созданный в результате глубокой модернизации «десятки», представили в качестве прототипа на Московском автосалоне в августе 2003 года. Тогда автомобиль назывался ВАЗ-2170, а спустя год АвтоВАЗ официально объявил, что серийная машина получит имя «Лада Приора».
Название для модели придумывали в московском рекламном агентстве BBDO Instinct. Специалисты компании подготовили предварительный список из 250 вариантов имён: «Приоры» в нём не было, зато был «Приоритет». Как вспоминает Александр Бредихин, вариант Prioritet показался ему неплохим, но длинноватым для написания на крышке багажника, да и с названием марки «Лада» он не сочетался.
В итоге в список двадцати наиболее подходящих вариантов начальник управления по маркетингу вписал «Приору» вместо «Приоритета», несмотря на возражения со стороны рекламного агентства. А на финальном этапе проекта, в ходе опросов потенциальных покупателей именно название «Лада Приора» было выбрано для новой модели.
Именно под таким именем автомобиль встал на конвейер весной 2007 года. За прошедшие годы на АвтоВАЗе сделали более миллиона «Приор», модель в течение нескольких лет была самой продаваемой машиной в России, а летом этого года история «Лады Приоры» завешится — автомобиль снимут с производства.
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