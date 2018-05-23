Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus

Экспорт автомобилей бренда Aurus может начаться в 2020-2021 годах. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на презентации бренда, передает РИА «Новости».

Как отмечается, под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта «Кортеж»: лимузин, седан и минивэн.

"Потенциальных заказчиков начнут собирать после Московского автосалона (в августе), но в следующем году мы точно не сможем начать поставлять на экспорт — просто физически объемы производства будут уходить в России. Мы не хотим сейчас расползтись по объемам, чтобы потерять качество, но объемы нужно наращивать по мере возможностей", — отметил Мантуров.

Ранее Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта «Кортеж».