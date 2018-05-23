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Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus
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Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экспорт автомобилей бренда Aurus может начаться в 2020-2021 годах. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на презентации бренда, передает РИА «Новости».
Как отмечается, под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта «Кортеж»: лимузин, седан и минивэн.
"Потенциальных заказчиков начнут собирать после Московского автосалона (в августе), но в следующем году мы точно не сможем начать поставлять на экспорт — просто физически объемы производства будут уходить в России. Мы не хотим сейчас расползтись по объемам, чтобы потерять качество, но объемы нужно наращивать по мере возможностей", — отметил Мантуров.
Ранее Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта «Кортеж».
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