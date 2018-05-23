Lifan X60 стал китайским бестселлером на авторынке России

Lifan X60 стал китайским бестселлером на авторынке России В прошедшем апреле российские дилеры марки Lifan продали 284 кроссовера Lifan X60, о чем говорится в данных исследования «Автостат Инфо». Эта модель показала 45-процентный спад продаж, но все же заняла первое место по популярности в РФ среди автомобилей китайских брендов.

Второе место среди «китайцев» в апреле этого года досталось модели Chery Tiggo, продажи которой составили, по статистике «Автостат Инфо», 254 ед. (-4,9%). А третье место в рейтинге среди моделей из Поднебесной принадлежит в апреле новому кроссоверу Lifan MyWay , продажи которого составили 217 ед. На 4-е место в этом списке опустился седан Lifan Solano , показатели реализации которого выросли в отчетный период на 2,4% и составили 214 ед. Замыкает первую «пятерку» еще одна модель от «Лифан» — кроссовер Lifan X50 , который разошелся на рынке в количестве 192 ед. (-39,4%). В апреле 2018 года россияне, заинтересовавшиеся покупкой китайских авто, приобрели 171 автомобиль модели Zotye T600 — это на 108,5% превысило прошлогодний продажи. Они также купили 152 внедорожника Haval H6 (+34,5%), 146 ед. Chery T21 (+29,2%), а также 144 автомобиля модели Great Wall DW Hower H3 и 134 внедорожника Geely Atlas

В прошедшем месяце, как показало исследование «Автостат Инфо», на российском авторынке было продано 2504 автомобиля китайских марок. Это на 20% больше результата продаж за апрель 2017 года (2081 ед.).