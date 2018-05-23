Майский лидер продаж Hyundai Creta вырос в цене на 15000 рублей

Исходя из данных отчета автоэкспертов «Автостата», майские расценки на популярный корейский автомобиль подскочили в среднем на 15000 рублей (+1,2-1,6%).

В новом прайсе модификация Active обсуждаемой автомодели с 1,6-литровой силовой установкой на 123 л.с. и МКПП предлагается за 932900 рублей.

За модификацию Comfort нужно заплатить 1062900 рублей. В исполнении Travel обсуждаемая автомодель предлагается за 1067900 рублей.

Как уже освещалось ранее, Hyundai Creta дорожает на авторынке РФ в текущем году уже не первый раз. Ближайшее изменение стоимости было отмечено в марте.

Касательно показателей продаж обозначенной автомодели имеется достоверная информация, что машина повысила свои прошлогодние показатели на 36%. Всего было реализовано в периоде январь-апрель этого года 21697 автомобиль указанной марки.

Теперешнее подорожание выглядит конечно же довольно неприлично на фоне такой популярности автомодели.