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Майский лидер продаж Hyundai Creta вырос в цене на 15000 рублей
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Майский лидер продаж Hyundai Creta вырос в цене на 15000 рублей 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
Исходя из данных отчета автоэкспертов «Автостата», майские расценки на популярный корейский автомобиль подскочили в среднем на 15000 рублей (+1,2-1,6%).
В новом прайсе модификация Active обсуждаемой автомодели с 1,6-литровой силовой установкой на 123 л.с. и МКПП предлагается за 932900 рублей.
За модификацию Comfort нужно заплатить 1062900 рублей. В исполнении Travel обсуждаемая автомодель предлагается за 1067900 рублей.
Как уже освещалось ранее, Hyundai Creta дорожает на авторынке РФ в текущем году уже не первый раз. Ближайшее изменение стоимости было отмечено в марте.
Касательно показателей продаж обозначенной автомодели имеется достоверная информация, что машина повысила свои прошлогодние показатели на 36%. Всего было реализовано в периоде январь-апрель этого года 21697 автомобиль указанной марки.
Теперешнее подорожание выглядит конечно же довольно неприлично на фоне такой популярности автомодели.
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