Названы самые популярные модели с КВП в России 

Получена статистика о продаже новых легковых автомобилей с механической коробкой передач.
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка новых «легковушек» в I квартале текущего года и на основании полученных данных составило рейтинг ТОП-10 популярности моделей, укомплектованных «механикой».
Результаты показали, что самым востребованным автомобилем такого типа стал Lada Vesta, который за первые три месяца текущего года разошелся тиражом 22 тысячи штук, что превышает результат прошлого года на 70%. Второе место за Lada Granta с ростом продаж на 14% и 19,2 тысячи проданных машин. Замыкает тройку Kia Rio — 6,6% падения и 10,3 тысячи штук.
Kia Rio X-Line
Место
Модель
Количество проданных (тысяч штук)
Разница с I кварталом 2017 года
1 Lada Vesta
22 +70%
2 Lada Granta
19,2 +14%
3 Kia Rio 10,3 -6,6%
9,2 +72%
8,8 +21%
6 Lada 4×4 7,1 +16,5%
7 Chevrolet Niva
6,6 +0,6%
6,5 +21%
6 +25%
10 Lada Xray
6 +3%
Lada Largus
Далее места в рейтинге ТОП-10 распределились следующим образом: у Lada Largus рост на 72% и 9,2 тысячи единиц, Renault Duster (8,8 тысячи кроссоверов, +21%), Lada 4×4 (7,1 тысячи внедорожников, +16,5%), Chevrolet Niva (6,6 тысячи экземпляров, +0,6%), Renault Logan (6,5 тысячи штук, +21%), Volkswagen Polo (6 тысячи седанов, +25%) и Lada Xray (6 тысячи автомобилей, +3%).
Lada 4×4 Urban
Ранее уже сообщалось, что в первом квартале 2018 года объем продаж новых легковых автомобилей с механической коробкой передач на российском рынке вырос на 22% и составил 165,5 тысячи машин, что соответствует 45% от общего объема российского рынка. Кстати, больше всего машин с АКП продает корейская марка Kia.
По материалам: www.kolesa.ru