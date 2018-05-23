Названы самые популярные модели с КВП в России

Получена статистика о продаже новых легковых автомобилей с механической коробкой передач.

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка новых «легковушек» в I квартале текущего года и на основании полученных данных составило рейтинг ТОП-10 популярности моделей, укомплектованных «механикой».

Результаты показали, что самым востребованным автомобилем такого типа стал Lada Vesta , который за первые три месяца текущего года разошелся тиражом 22 тысячи штук, что превышает результат прошлого года на 70%. Второе место за Lada Granta с ростом продаж на 14% и 19,2 тысячи проданных машин. Замыкает тройку Kia Rio — 6,6% падения и 10,3 тысячи штук.

Kia Rio X-Line

Место

Модель

Количество проданных (тысяч штук)

Разница с I кварталом 2017 года

1 Lada Vesta

22 +70%

2 Lada Granta

19,2 +14%

3 Kia Rio 10,3 -6,6%

9,2 +72%

8,8 +21%

6 Lada 4×4 7,1 +16,5%

6,6 +0,6%

6,5 +21%

6 +25%

6 +3%

Lada Largus

Далее места в рейтинге ТОП-10 распределились следующим образом: у Lada Largus рост на 72% и 9,2 тысячи единиц, Renault Duster (8,8 тысячи кроссоверов, +21%), Lada 4×4 (7,1 тысячи внедорожников, +16,5%), Chevrolet Niva (6,6 тысячи экземпляров, +0,6%), Renault Logan (6,5 тысячи штук, +21%), Volkswagen Polo (6 тысячи седанов, +25%) и Lada Xray (6 тысячи автомобилей, +3%).

Lada 4×4 Urban

Ранее уже сообщалось, что в первом квартале 2018 года объем продаж новых легковых автомобилей с механической коробкой передач на российском рынке вырос на 22% и составил 165,5 тысячи машин, что соответствует 45% от общего объема российского рынка. Кстати, больше всего машин с АКП продает корейская марка Kia.

По материалам: www.kolesa.ru