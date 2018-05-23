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BMW M8 GTE «атаковал» трассу Monza в Италии
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BMW M8 GTE «атаковал» трассу Monza в Италии 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сентябре прошлого года BMW официально представила M8 GTE, автомобиль, который собирается участвовать в гонке GTE Pro Чемпионата мира по выносливости FIA и IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
В настоящее время баварцы усердно готовят гоночный автомобиль к 86-му соревнования « 24 часа Ле-Манна», который пройдет 16 и 17 июня 2018 года, на трассе де ла Сарт, Ле — Манн во Франции.
Это новое видео показывает, что M8 GTE проходит тестирование во время трехдневного сеанса на трассе Monza в Италии.
Интересно, что гоночный автомобиль был разработан одновременно с дорожной 8-й серией. Они разделяют ряд компонентов, но в основе M8 GTE — «самый эффективный гоночный двигатель BMW Motorsport». Это 4-литровый двигатель Vittorbo V8, генерирующий 500 лошадиных сил и 600 л.с., в зависимости от спецификации.
В гоночной версии BMW использован двигатель, который находится под капотом текущего базового M5. Многие детали, включая блок цилиндров и головку цилиндров, установлены в гоночном двигателе без изменения от производственного варианта установки.
BMW работает над гоночным автомобилем с бывшим отрядом DTM MTEK и должен столкнуться с жесткой конкуренцией в своем классе от таких производителей, как Ford, Ferrari, Porsche и Aston Martin, располагающих полной заводской позицией.
«С BMW M8 GTE мы привносим передовые технологии в лучший международный класс гонщиков GT, в то же время связывая наши традиции с Ле-Маном. Разработка BMW M8 GTE идет по графику, и мы с трудом можем дождаться, когда машина сможет одержать победу в 2018 году», — комментирует директор BMW Motorsport Йенс Марквардт.
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