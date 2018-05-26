Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Монако, Сироткин стал 13-м 

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Монако. Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третье время показал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал тринадцатое время.
Гран-при Монако
Квалификация
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.10,8102. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.11,0393. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,2324. Кими Райкконен («Феррари») — 1.11,2665. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.11,4416. Эстебан Окон («Форс Индия») -1.12,0617. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.12,1108. Карлос Сайнс («Рено») — 1.12,1309. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.12,15410. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.12,22111. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.12,411 12. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.12,440 13. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.12,521 14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.12,714 15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.12,728 16. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.13,179 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,265 18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.13,323 19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.13,393 20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не стартовал