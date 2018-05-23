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Aston Martin Джеймса Бонда продадут на аукционе
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С экрана кино: продадут Aston Martin DB5 Джеймса Бонда 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
13 июля на Фестивале скорости в Гудвуде Bonhams предложит к покупке автомобиль Бонда — Aston Martin DB5 1965 года.
Напомним, что данным классическим спорткаром-красавцем управлял в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» Пирс Броснан. Ориентировочная стоимость машины — от 1 200 000 до 1 600 000 фунтов стерлингов. Таковы оценки ведущих экспертов. DB5 превратился в настоящую визитную карточку Джеймса Бонда!
«Астон Мартин», приобретённый нынешним владельцем Максом Ридом в 2001 году, стал самым ценным предметом Бонда, когда-либо проданных. Он как-то выставлялся в Национальном автомобильном музее, и был в числе экспонатов "Bond in Motion" в Ковент-Гардене. Такой потрясающий аппарат — украшение любого выставочного центра в любой точке земного шара.
«У меня было две причины для покупки, — сказал пока всё ещё хозяин четырёхколёсного уникума Макс Рид. — Одна из них заключалась в том, что автомобиль стал бы отличным подарком для моей жены».
Шолто Гилбертсон, директор департамент автомобилей Bonhams: «DB5 — один из самых узнаваемых и желанных британских классических автомобилей в мире. Каждый поклонник кинофильма про Бонда помнит захватывающую погоню. Этот Aston Martin действительно особенный. Таких не найти».
Уже официально подтверждено, что автомобиль будет выставлен на торги Bonhams в ходе Фестиваля скорости Goodwood (13 июля). Конечно, ажиотажа данный лот особого вызвать не должен, но и заинтересовать какого-то богача просто обязан. Как думаете, найдётся покупатель или нет?
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