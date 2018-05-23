Kia Sportage пережил фейслифтинг и получил плюс гибридное исполнение

Kia «выбросила» в Сеть первые официальные изображения и важные подробности относительно обновлённого компактного кроссовера Sportage.

Безусловно, самая важная деталь, которую вы должны знать о новинке, так это то, что «Спортейджу» отныне положена и силовая установка EcoDynamics. В её «составе» — 2,0-литровый турбодизель и 10-киловаттный электромотор. Он служит стартером и плюс параллельно генератором. Конечно, присутствует и компактная литий-ионная батарея. Вся система функционирует при напряжении в 48 вольт. В соответствии с новыми и более строгими стандартами WLTP, сокращение выброса CO2 составляет целых четыре процента. Если вы разгоняетесь, то электромотор помогает ДВС, делая машину динамичнее, когда тормозите — электродвигатель накапливает энергию в батареях.

Kia предоставляет право взять машину и с ещё одним новым для «Спортейджа» мотором — с 1,6-литровым CRDI. По заверению разработчиков, это самый чистый дизельный двигатель компании на сегодняшний день. Он доступен в двух мощностных конфигурациях: 115 л.с. или 136 л.с. Данный движок сменил 1,7-литровый. Топ-версия предлагается с полным приводом и «роботом» семискоростным. Кстати, этот же двигатель в начале года появился на европейской спецификации Optima, где он заменил тот же 1,7-литровый блок.

Автомобиль обновился и внешне. Также скажем, что новенький Sportage обретает иные колёсные диски (размером от 16 до 19 дюймов). В салоне вас встречает новый руль и пересмотренная панель приборов. Kia предлагает и новую двухцветную обивку сидений. Комплектация GT Line, предусматривает чёрную кожу и красные контрастные акценты. За безопасность отвечают: система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Kia начнёт поставки свежих Sportage клиентам из Европы в третьем квартале. Отличное предложение, на наш взгляд. А как вам?