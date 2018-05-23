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LADA XRAY Exclusive — соответствует даже самым смелым ожиданиям!
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LADA XRAY Exclusive — соответствует даже самым смелым ожиданиям! 

Wroom.ru 46 минут назад
Фото: Wroom.ru
Официальный дилер ТЕХИНКОМ принимает заявки на самую экстравагантную версию компактного кроссовера LADA XRAY в комплектации Exclusive. На данный момент, это самая «прокаченная» версия новинки.
Светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой из эко-кожи с вставками алькантара; декоративная отстрочка в отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора коробки передач; подлокотники передних дверей из эко-кожи с декоративной отстрочкой; вышивка «Exclusive» на передних сиденьях; вставки на панели приборов и дверях с отделкой «черный лак»; стальные накладки на педали; LED-подсветка интерьера: подсвечены карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, центральный тоннель и проемы передних дверей; текстильные ковры. ⠀
Автомобиль оснащен климат-контролем, 17-дюймовыми дисками колёс, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа с навигатором. Уровень комплектации подчеркивается специальными накладками с надписью ''Exclusive'', расположенными на двери багажника и рамках задних дверей.
Стоимость LADA XRAY Exclusive с механической коробкой передач составляет 805 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией — 830 900 рублей.
Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 778-98-50  Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  www.pro-lada.ru
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