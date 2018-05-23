«Вагнер» представил новый автомобиль линейки EQ — Mercedes-Benz E 350e

В стандартном кузове E-Kласса скрывается перспективный гибридный привод. Наилучшие показатели расхода топлива, комфорта и динамики движения обеспечивают одновременно 2 технологии, празднующие свою мировую премьеру: АКП 9G-TRONIC и новое поколение электродвигателей.

С помощью дополнительного крутящего момента электродвигателя обеспечивается лучшая динамика, маневренность и приличная экономия топлива.

Полностью зарядить батареи возможно за 3 часа от бытовой розетки и после этого наслаждаться поездкой без вредных выбросов там, где это необходимо. Исключительно на батареях, автомобиль сможет проехать несколько десятков километров.

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