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«Вагнер» представил новый автомобиль линейки EQ — Mercedes-Benz E 350e
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«Вагнер» представил новый автомобиль линейки EQ — Mercedes-Benz E 350e 

Автомобильный Петербург 51 минуту назад
Фото: Автомобильный Петербург
В стандартном кузове E-Kласса скрывается перспективный гибридный привод. Наилучшие показатели расхода топлива, комфорта и динамики движения обеспечивают одновременно 2 технологии, празднующие свою мировую премьеру: АКП 9G-TRONIC и новое поколение электродвигателей.
С помощью дополнительного крутящего момента электродвигателя обеспечивается лучшая динамика, маневренность и приличная экономия топлива.
Полностью зарядить батареи возможно за 3 часа от бытовой розетки и после этого наслаждаться поездкой без вредных выбросов там, где это необходимо. Исключительно на батареях, автомобиль сможет проехать несколько десятков километров.
ООО «Вагнер Премиум Юг» Официальный дилер «Мерседес-Бенц» 198205 Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, 157, лит А Тел. : +7 (812) 777 33 99
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