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Zotye показала новый кроссовер Т600
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Zotye показала новый кроссовер Т600 

Daily-Motor 31 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Китайский автомобильный производитель опубликовал официальные изображения машины модели Т600 новой генерации. Новинка должна выйти на рынок уже в текущем году.
На рынке Поднебесной представлено сразу три модификации модели Т600, которые отличаются друг от друга дизайном. Впервые модель появилась ещё пять лет назад. Теперь же готовится к выпуску вторая генерация кроссовера, который выполнен в фирменном стиле производителя. Особые изменения произошли в интерьере, салон автомобиля стал неузнаваем. Передняя панель получила совершенно новую форму и модификацию, приборная доска стала цифровой, а мультимедийная система обзавелась так называемым парящим тачскрином.
Что касается информации о силовых установках, то производитель пока её умалчивает. Напомним, что актуальная стандартная модификация кроссовера доступна с бензиновыми турбированными моторами объёмом в полтора и два литра. В первом случае двигатель имеет отдачу в сто шестьдесят две лошадиные силы и работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач механического типа, а во втором случае отдача составляет сто девяносто лошадиных сил и работает в паре с коробкой автомат. На рынке России кроссовер доступен по цене от восьмисот тридцати тысяч рублей.
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