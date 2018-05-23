Самые продаваемые авто с «механикой»

Аналитики и эксперты аналитического агентства «Автостат» провели специальное исследование российского рынка новых легковых автомобилей, по итогам которого был составлен рейтинг топ-10 самых востребованных автомобилей с «механикой» по итогам первого квартала 2018 года.

Согласно опубликованной информации, самым продаваемым автомобилем с механической трансмиссией в России в первом квартале 2018 года стала модель LADA Vesta . За отчётный период в РФ было продано 22 000 таких автомобилей, что на 70% превышает показатели годичной давности.

Также эксперты агентства отмечают, что по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 165,5 тысячи машин с механической трансмиссией, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю автомобилей с «механикой» приходится 45% от общего объема российского рынка новых легковых автомобилей.