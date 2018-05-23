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Самые продаваемые авто с «механикой»
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Самые продаваемые авто с «механикой» 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: «АвтоВАЗ»
Аналитики и эксперты аналитического агентства «Автостат» провели специальное исследование российского рынка новых легковых автомобилей, по итогам которого был составлен рейтинг топ-10 самых востребованных автомобилей с «механикой» по итогам первого квартала 2018 года.
Согласно опубликованной информации, самым продаваемым автомобилем с механической трансмиссией в России в первом квартале 2018 года стала модель LADA Vesta. За отчётный период в РФ было продано 22 000 таких автомобилей, что на 70% превышает показатели годичной давности.
На второй строчке рейтинга расположилась ещё одна модель российской компании «АвтоВАЗ» — LADA Granta. За первые три месяца текущего года было реализовано 19,2 тысячи таких машин (+14%). Бронза хит-парада досталась автомобилю KIA Rio (10,3 тысячи шт., -6,6%).
Помимо этого, в рейтинг топ-10 самых востребованных автомобилей с «механикой» в России в первом квартале 2018 года попали такие модели, как: LADA Largus (9,2 тысячи шт., +72%), Renault Duster (8,8 тысячи шт., +21%), LADA 4×4 (7,1 тысячи шт., +16,5%), Chevrolet Niva (6,6 тысячи шт., +0,6%), Renault Logan (6,5 тысячи шт., +21%), Volkswagen Polo (6 000 шт., +25%) и LADA Xray (6 000 шт., +3%).
Также эксперты агентства отмечают, что по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 165,5 тысячи машин с механической трансмиссией, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю автомобилей с «механикой» приходится 45% от общего объема российского рынка новых легковых автомобилей.
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