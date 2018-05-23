На рынок выходит обновлённый кроссовер FAW Besturn Х80 

Автохолдинг FAW начинает продажи обновлённой версии кроссовера Besturn X80.
Новый автомобиль лишь немного изменился внешне, однако ему теперь доступен богатый список дополнительных опций.
Салон паркетника украсили 12-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, доработанной центральной консолью и иными дефлекторами вентиляции. Плюс к этому, в автомобиле установила камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.
В качестве напоминания, скажем, что Besturn X80 2019 лежит на архитектуре Mazda 6 первой генерации. Габариты модели не изменились: 4586 х 1820 х 1695 мм, размер колесной базы составляет 2675 мм, дорожный просвет равен 190 мм.
В моторном отсеке рестайлингового паркетника стоит двухлитровый атмосферный агрегат отдачей 147 сил или турбодвигатель объёмом 1,8 литра, который вырабатывает 186 л.с. В паре с мотором трудиться 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростная гидромеханическая автоматическая трансмиссия. Полного привода для кросса не предусмотрено.
«Посвежевшая» модель с новейшим информационно-развлекательным комплексом, через которую можно управлять почти всеми системами машины, будет стоить от 123 800 юаней (1,19 млн рублей).