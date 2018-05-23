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На рынок выходит обновлённый кроссовер FAW Besturn Х80
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На рынок выходит обновлённый кроссовер FAW Besturn Х80 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг FAW начинает продажи обновлённой версии кроссовера Besturn X80.
Новый автомобиль лишь немного изменился внешне, однако ему теперь доступен богатый список дополнительных опций.
Салон паркетника украсили 12-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, доработанной центральной консолью и иными дефлекторами вентиляции. Плюс к этому, в автомобиле установила камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.
В качестве напоминания, скажем, что Besturn X80 2019 лежит на архитектуре Mazda 6 первой генерации. Габариты модели не изменились: 4586 х 1820 х 1695 мм, размер колесной базы составляет 2675 мм, дорожный просвет равен 190 мм.
В моторном отсеке рестайлингового паркетника стоит двухлитровый атмосферный агрегат отдачей 147 сил или турбодвигатель объёмом 1,8 литра, который вырабатывает 186 л.с. В паре с мотором трудиться 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростная гидромеханическая автоматическая трансмиссия. Полного привода для кросса не предусмотрено.
«Посвежевшая» модель с новейшим информационно-развлекательным комплексом, через которую можно управлять почти всеми системами машины, будет стоить от 123 800 юаней (1,19 млн рублей).
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