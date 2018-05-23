Ещё
Почувствуй выгоду в АВИЛОН Volkswagen
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почувствуй выгоду в АВИЛОН Volkswagen 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Каждый автомобиль время от времени нуждается в сервисном обслуживании. Сделайте качественное ТО своему Volkswagen в АВИЛОН.
Компания АВИЛОН Volkswagen представляет специальную программу для своих клиентов — «Льготный сервис»*.
С 30 апреля по 30 июня каждому клиенту официального сервисного центра АВИЛОН Volkswagen — субсидия на обслуживание автомобиля 20%.
Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня!
Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen.
+74957304447
www.avilon-vw.ru  *выгода по программе не суммируется с другими акциями.
Wroom.ru: последние новости
Представлен обновлённый кроссовер Kia Sportage Седан Tesla Model 3: теперь с двумя электромоторами В России начали продавать кроссоверы «Цзянхуайской автомобильной компании»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение