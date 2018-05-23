Почувствуй выгоду в АВИЛОН Volkswagen 

Каждый автомобиль время от времени нуждается в сервисном обслуживании. Сделайте качественное ТО своему Volkswagen в АВИЛОН.
Компания АВИЛОН Volkswagen представляет специальную программу для своих клиентов — «Льготный сервис»*.
С 30 апреля по 30 июня каждому клиенту официального сервисного центра АВИЛОН Volkswagen — субсидия на обслуживание автомобиля 20%.
Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня!
Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen.
+74957304447
www.avilon-vw.ru *выгода по программе не суммируется с другими акциями.