Почувствуй выгоду в АВИЛОН Volkswagen

АВИЛОН. Каждый автомобиль время от времени нуждается в сервисном обслуживании. Сделайте качественное ТО своему Volkswagen

Компания АВИЛОН Volkswagen представляет специальную программу для своих клиентов — «Льготный сервис»*.

С 30 апреля по 30 июня каждому клиенту официального сервисного центра АВИЛОН Volkswagen — субсидия на обслуживание автомобиля 20%.

Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня!

Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen.

+74957304447

www.avilon-vw.ru *выгода по программе не суммируется с другими акциями.