Opel отмечает 90-летний рекорд скорости. Посмотрите, как это было

Девяносто лет назад, 23 мая 1928 года, компания Opel установила рекорд скорости. 29-летний Фритц фон Опель, внук основателя марки Адама Опеля, за рулем ракетного автомобиля RAK 2 развил фантастическую по тем временам скорость — 238 километров в час.

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Работа над автомобилем-рекордсменом началась в 1927 году. Для этого фон Опель привлек австрийского астронома и публициста Макса Валье, а также основателя компании по производству сигнальных ракет Фридриха Сандера. В марте 1928 года первый прототип, оснащенный 12 твердотельными ускорителями, протестировали на полигоне Opel в Рюссельсхайме.

Во время первого заезда RAK 2 разогнался до 100 километров в час за восемь секунд, но команда инженеров решила идти дальше и попытаться установить новый рекорд скорости.

Финальный варианта RAK 2 оснастили 24 ускорителями, которые создавали тяговое усилие в шесть тонн. Автомобиль построили на базе Opel 10/40. Его длина составляла 4880 миллиметров, а масса без двигателя и трансмиссии — 560 килограммов. Отличительной чертой RAK 2 стали антикрылья, которые на скорости прижимали машину к дороге.

После успеха в Берлине Фритц фон Опель продолжил эксперименты с ракетными машинами и уже 23 июня установил рекорд для рельсовых транспортных средств. На дрезине RAK 3, оснащенный ракетными ускорителями, он разогнался до 256 километров в час.