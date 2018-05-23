Ещё
Opel отмечает 90-летний рекорд скорости. Посмотрите, как это было
Далее:
Читайте также:
Ещё

Opel отмечает 90-летний рекорд скорости. Посмотрите, как это было 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Девяносто лет назад, 23 мая 1928 года, компания Opel установила рекорд скорости. 29-летний Фритц фон Опель, внук основателя марки Адама Опеля, за рулем ракетного автомобиля RAK 2 развил фантастическую по тем временам скорость — 238 километров в час.
[Быстрые ведра: самые странные транспортные средства, попавшие в Книгу Гиннесса] (https://motor.ru/selector/funnyrecords.htm)
Работа над автомобилем-рекордсменом началась в 1927 году. Для этого фон Опель привлек австрийского астронома и публициста Макса Валье, а также основателя компании по производству сигнальных ракет Фридриха Сандера. В марте 1928 года первый прототип, оснащенный 12 твердотельными ускорителями, протестировали на полигоне Opel в Рюссельсхайме.
Во время первого заезда RAK 2 разогнался до 100 километров в час за восемь секунд, но команда инженеров решила идти дальше и попытаться установить новый рекорд скорости.
Финальный варианта RAK 2 оснастили 24 ускорителями, которые создавали тяговое усилие в шесть тонн. Автомобиль построили на базе Opel 10/40. Его длина составляла 4880 миллиметров, а масса без двигателя и трансмиссии — 560 килограммов. Отличительной чертой RAK 2 стали антикрылья, которые на скорости прижимали машину к дороге.
После успеха в Берлине Фритц фон Опель продолжил эксперименты с ракетными машинами и уже 23 июня установил рекорд для рельсовых транспортных средств. На дрезине RAK 3, оснащенный ракетными ускорителями, он разогнался до 256 километров в час.
Motor.ru: последние новости
Kia Sportage обновился и стал гибридом Ferrari построила для «преданного клиента» уникальный суперкар Lamborghini показала «гоночный» Urus
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение