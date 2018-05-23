ТОП-10 моделей рынка Европы в апреле

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей на европейском рынке за четыре месяца 2018 года.

Продажи автомобилей в Европе идут неплохо — девять из десяти моделей, представленных в рейтинге, продемонстрировали положительную динамику. Место лидера удерживает Volkswagen Golf c 45 376 проданными автомобилями в апреле и ростом на 9,3%, информирует агентство Focus2Move.

Второе место за представителем французского автопрома — продажи Renault Clio увеличились на 10,4% и составили 32 630 единиц. Замыкает тройку еще один представитель бренда Volkswagen. Владельцами модели Polo стали 33 386 европейцев, что на 6,6% больше чем в прошлом году.

Кстати, с восьмого на четвертое место поднялась модель Ford Fiesta , продажи которой выросли на 25,2% — до 25 037 штук.

Место

Модель

Продажи в 2018 году (штук)

Продажи в апреле 2018 года (штук)

Разница с апрелем 2017 годом

1 Volkswagen Golf

195 449 45 376 +9,3%

2 Renault Clio

126 257 32 630 +10,4%

3 Volkswagen Polo

123 754 33 386 +6,6%

4 Ford Fiesta

113 284 25 037 +25,2%

107 355 21 876 +9,5%

101 166 22 521 +1,3%

99 633 24 827 +15,5%

92 143 22 529 +15,9%

91 922 22 325 +7,2%

82 087 17 160 -4,8%

Ford Fiesta

Более 15% роста показали также модели Volkswagen Tiguan и Ford Focus, разместившиеся на 7-м и 8-м местах, соответственно. Кстати, Lada Vesta занимает 55 место в ТОП-100 европейского рынка, а Granta на 70-м.

Остальные места в рейтинге ТОП-10 популярных моделей европейского рынка по итогам продаж за январь-апрель 2018 года распределились следующим образом: Nissan Qashqai (21 876 штук, +9,5%), Skoda Octavia (22 521 единица, +1,3%), Volkswagen Tiguan (24 827 машин, +15,5%), Ford Focus (22 529 экземпляров, +15,9%), Peugeot 208 (22 325 автомобилей, +7,2%) и Citroen C3 (17 160 штук, -4,8%).

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг наиболее популярных моделей российского рынка в апреле.

По материалам: www.kolesa.ru