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ТОП-10 моделей рынка Европы в апреле
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ТОП-10 моделей рынка Европы в апреле 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей на европейском рынке за четыре месяца 2018 года.
Продажи автомобилей в Европе идут неплохо — девять из десяти моделей, представленных в рейтинге, продемонстрировали положительную динамику. Место лидера удерживает Volkswagen Golf c 45 376 проданными автомобилями в апреле и ростом на 9,3%, информирует агентство Focus2Move.
Renault Clio
Второе место за представителем французского автопрома — продажи Renault Clio увеличились на 10,4% и составили 32 630 единиц. Замыкает тройку еще один представитель бренда Volkswagen. Владельцами модели Polo стали 33 386 европейцев, что на 6,6% больше чем в прошлом году.
Кстати, с восьмого на четвертое место поднялась модель Ford Fiesta, продажи которой выросли на 25,2% — до 25 037 штук.
Volkswagen Polo
Место
Модель
Продажи в 2018 году (штук)
Продажи в апреле 2018 года (штук)
Разница с апрелем 2017 годом
1  Volkswagen Golf
195 449  45 376  +9,3%
2  Renault Clio
126 257  32 630  +10,4%
3  Volkswagen Polo
123 754  33 386  +6,6%
4  Ford Fiesta
113 284  25 037  +25,2%
Nissan Qashqai
107 355  21 876  +9,5%
Skoda Octavia
101 166  22 521  +1,3%
Volkswagen Tiguan
99 633  24 827  +15,5%
Ford Focus
92 143  22 529  +15,9%
Peugeot 208
91 922  22 325  +7,2%
10  Citroen C3
82 087  17 160  -4,8%
Ford Fiesta
Более 15% роста показали также модели Volkswagen Tiguan и Ford Focus, разместившиеся на 7-м и 8-м местах, соответственно. Кстати, Lada Vesta занимает 55 место в ТОП-100 европейского рынка, а Granta на 70-м.
Остальные места в рейтинге ТОП-10 популярных моделей европейского рынка по итогам продаж за январь-апрель 2018 года распределились следующим образом: Nissan Qashqai (21 876 штук, +9,5%), Skoda Octavia (22 521 единица, +1,3%), Volkswagen Tiguan (24 827 машин, +15,5%), Ford Focus (22 529 экземпляров, +15,9%), Peugeot 208 (22 325 автомобилей, +7,2%) и Citroen C3 (17 160 штук, -4,8%).
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг наиболее популярных моделей российского рынка в апреле.
По материалам: www.kolesa.ru
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