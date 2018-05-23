Trazor или Tusker? Kia предложила выбрать имя для нового кроссовера

Новый компактный «паркетник» корейской марки встанет на конвейер в следующем году.

В феврале 2018-го компания Kia представила на индийском автосалоне концептуальный кроссовер SP. Серийная модель дебютирует в следующем году, ее производство наладят на новом заводе марки в Индии (штат Андхра Прадеш), эта страна и станет главным рынком для «паркетника». Информация о товарном кроссе пока не раскрывается, зато Kia предложила общественности выбрать имя для SUV.

На фото: концепт Kia SP Голосование проводится на специальном сайте, причем в нем может принять участие любой желающий, а не только житель Индии, — достаточно иметь аккаунт в Facebook, Twitter или Google+. На выбор предложены четыре названия: Tusker, Trazor, Trailster и SP-Z. Расшифровка имен не приводится. На момент написания новости больше всего голосов отдано за Trazor (731 проголосовавший), на втором месте — Tusker (275 голосов). Голосование завершится 20 июня 2018 года.

На фото: концепт Kia SP По неофициальным данным, серийное воплощение Kia SP Concept будет унифицировано с Hyundai Creta. Также местные СМИ считают, что в линейку моторов товарного кросса Kia войдет дизель 1.4 CRDi (90 л.с.) — таким же двигателем оснащается и индийская версия Creta.

Напомним, компания Kia в Индии машины пока не продает, новый «паркетник» и станет «первенцем» марки в этой стране. Кроме того, в Индии планируют наладить сборку компактного седана, но подробностей о «четырехдверке» пока нет. Плюс Kia рассматривает возможность поставок других своих моделей, среди них — «паркетник» Stonic и минивэн Grand Carnival.

На фото: концепт Kia SP Между тем ранее в российском офисе Kia заявили, что компания разрабатывает глобальный кроссовер B-класса, который доберется и до России. Не исключено, что это будет некая разновидность товарного SP Concept.

По материалам: www.kolesa.ru