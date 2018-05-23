Renault Megane RS продемонстрировал собственные скоростные возможности

Видеоотчет о тест-драйве Renault Megane RS размещен на YouTube.

Итак, обновленный представитель Renault Megane RS располагает двигателем в 1,8 литра, который способен выдавать мощность в 300 лошадиных сил. При таких параметрах скорость в 225 километров час может быть достигнута за 37 секунд.

Однако из видео заметно, что после достижения ускорения Megane трудно переходить на другие скоростные режимы. Так, чтобы достичь скоростного максимума в 255 километров уже потребовалось 47 секунд, что немного нарушает ритм.

На американском рынке будет продаваться по цене примерно в 36 тысяч долларов США. В финансовом плане возможны варианты в зависимости от комплектации машины.