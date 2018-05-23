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Renault Megane RS продемонстрировал собственные скоростные возможности
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Renault Megane RS продемонстрировал собственные скоростные возможности 

Car.ru 10 минут назад
Фото: Car.ru
Видеоотчет о тест-драйве Renault Megane RS размещен на YouTube.
Итак, обновленный представитель Renault Megane RS располагает двигателем в 1,8 литра, который способен выдавать мощность в 300 лошадиных сил. При таких параметрах скорость в 225 километров час может быть достигнута за 37 секунд.
Однако из видео заметно, что после достижения ускорения Megane трудно переходить на другие скоростные режимы. Так, чтобы достичь скоростного максимума в 255 километров уже потребовалось 47 секунд, что немного нарушает ритм.
На американском рынке будет продаваться по цене примерно в 36 тысяч долларов США. В финансовом плане возможны варианты в зависимости от комплектации машины.
В сети также появилось видео о дуэли между Honda Civic Type R и Ford Focus RS. Из этого состязания Honda вышла победителем благодаря времени, затраченному для достижения предельных скоростей.
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