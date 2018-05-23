Какие модели с механической коробкой передач продаются лучше

Российский рынок постепенно делает все большую ставку на автомобили с автоматическими трансмиссиями. Тем не менее, старая проверенная «механика» все еще пользуется спросом. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги по продажам новых легковых автомобилей с МКП за первые три месяца 2018 года.

Лидером рейтинга стал отечественный седан Lada Vesta — за I квартал 2018 года его продажи с механической КП составили 22 тыс. единиц, что составило рост на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.