Какие модели с механической коробкой передач продаются лучше 

Российский рынок постепенно делает все большую ставку на автомобили с автоматическими трансмиссиями. Тем не менее, старая проверенная «механика» все еще пользуется спросом. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги по продажам новых легковых автомобилей с МКП за первые три месяца 2018 года.
Лидером рейтинга стал отечественный седан Lada Vesta — за I квартал 2018 года его продажи с механической КП составили 22 тыс. единиц, что составило рост на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Второе место занимает Lada Granta, который был реализован тиражом 19,2 тыс. машин (+14%). Замыкает первую тройку Kia Rio, спрос на которую с механической трансмиссией упал на 6,6% и составил 10,3 тыс. машин.
В пятерке самых популярных моделей с «механикой» также оказались Lada Largus (9,2 тыс. шт. ; + 72%), а также Renault Duster (8,8 тыс. шт. ; +21%).
В десятку самых продаваемых также вошли Lada 4×4 (7,1 тыс. шт. ; +16,5%), Chevrolet Niva (6,6 тыс. шт. ; +0,6%), Renault Logan (6,5 тыс. шт. ; +21%), Volkswagen Polo (6 тыс. шт. ; +25%) и Lada Xray (6 тыс. шт. ; +3%). Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: «Ниссан» показал систему подкачки шин «для мам»Видео: Как работает лонч-контроль на Ford Fiesta STВласти придумали, как подавить рост цен на топливо