Долгая дорога: история ВАЗ-2110 и Lada Priora

В первой половине 1980-х годов жизнь на АвтоВАЗе бурлила. В 1984-м пошла в серию первая переднеприводная модель — трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. Еще до его запуска, в 1983 году, на одобрение в Минавтопром был представлен макет седана с индексом ВАЗ-2110. Он добрался до конвейера только семь лет спустя и стал всем известен как… ВАЗ-21099. Да, изначально «десяткой» была четырехдверная «Самара». Это обозначение только в 1985 году передали проекту по созданию переднеприводной модели второго поколения.

Прототип ВАЗ-2110 — будущего ВАЗ-21099

Любопытный момент: в начале 1980-х в Тольятти еще верили, что классическая компоновка имеет перспективы в субкомпактном классе автомобилей. Поэтому велась работа и над новым заднеприводным седаном. Проект назывался ВАЗ-2112 и жил до 1985 года. Позднее это обозначение обрел хэтчбек на базе «десятки».

Итак, с середины 1980-х годов на АвтоВАЗе начали активно работать над будущей «десяткой». Появление целого семейства машин было запланировано изначально. И первым на рынок выходил седан. В советских (а позднее — российских) реалиях подавляющее большинство семей могли позволить себе только один автомобиль, и он должен подходить на все случаи жизни. В этом свете запуск «Самары», начатый с самого непрактичного варианта, который только можно себе представить, выглядит явной ошибкой. А у ВАЗ-2110 были предусмотрены кузова «пятидверный хэтчбек» и «универсал». В серийном воплощении — 2112 и 2111 соответственно.

Прототип нулевой серии

Проект реализовывался небыстро, поэтому у команды дизайнеров было время подправить облик машины в соответствии с меняющейся модой. Два первых варианта, так называемой нулевой и 100-й серии, ничего общего с окончательным вариантом оформления «десятки» не имели. В этих кузовах явно прослеживается влияние тогдашних «Фордов» — «Эскорта» и «Сьерры». Тольяттинские художники, конечно, смотрели на западные аналоги: отрицать это глупо. Но ни с какой конкретной иномарки ВАЗ-2110 не срисовывали! В конце концов, использовать отдельные «мотивы» других моделей и сегодня не брезгуют авторитетные лидеры мирового автопрома.

Прототип 100-й серии

В 1986 году, как гласит история, на Дмитровском автополигоне проходил зимние тесты предсерийный Volkswagen Passat B3. И вазовцам его показывали! Видели они и Audi 80 и 100, прозванные в народе «бочкой» и «селедкой» соответственно. Посему неудивительно, что будущий флагман АвтоВАЗа резко сменил стиль. «Немцы» оказали на его облик заметное влияние. Машины 200-й серии уже сильно напоминали товарный образец «десятки», а 300-я отличается от нее в нюансах.

Прототип 200-й серии

Как подсказывает дизайн экстерьера, создатели ВАЗ-2110 стремились добиться минимального коэффициента аэродинамического сопротивления. Из-за этого на прототипе появились задние колесные арки закрытого типа, «дутые» боковые стекла, в которых опускались лишь небольшие форточки, и ярко выраженный обвес кузова. Тесты показали эффективность таких решений, но, как водится, вмешался финансовый фактор. «Десятку» упростили внешне, но общий стиль уже не поменялся. Справедливости ради отметим, что боковые двери с форточками изначально были обречены. Даже сейчас кондиционер не входит в базовую комплектацию автомобилей В-класса, что уж говорить о ВАЗ-2110, для которого даже электрические стеклоподъемники были роскошью. А без кнопки «А/С» в салоне с такой вентиляцией можно было свариться заживо.

Из-за этого машина казалась недоделанной, местами «слепленной» из плохо сочетающихся элементов, непропорциональной. В России новинку быстро окрестили «беременной антилопой» за тяжеловесную корму. Свою лепту в порчу облика вносили непропорционально маленькие 13-дюймовые колеса. Со временем автомобиль примелькался на дорогах и перестал казаться откровенно некрасивым. Последующие модернизации и превращение в «Приору» ситуацию исправили, но красавицей модель так и не сделали.

Серийный ВАЗ-2110

Запустить ВАЗ-2110 в серию автогигант планировал в 1991-1992 году. Коррективы в этот расчет внесла перестройка, распад СССР и соответствующие финансовые и организационные трудности. Предсерийные экземпляры увидели свет только в 1995-м, а товарные машины пошли по конвейеру только в 1996 году. Надо ли говорить, что рожденная в муках машина оказалась неидеальной? К качеству сборки первых «десяток» было немало нареканий. Но все равно модель считалась достаточно престижной и расходилась хорошо. Ведь во второй половине 1990-х в России еще не было засилья недорогих иномарок, а покупка нового автомобиля в кредит не практиковалась.

Другие типы кузова АвтоВАЗ осваивал не спеша. Универсал ВАЗ-2111 появился в продаже в 1998 году, хэтчбек 2112 — в 1999-м. Первые «десятки» комплектовались восьмиклапанным мотором с карбюратором «с полуавтоматом пуска» (читай: без подсоса). Но уже в середине 1999 года найти их в продаже было практически невозможно. Основным двигателем стал инжекторный восьмиклапанник, а хэтчбек изначально начали выпускать только с 16-клапанным агрегатом. В 2004 году семейство перешло на моторы объемом 1,6 литра вместо прежних полуторалитровых. Мелкими сериями выпускался седан ВАЗ-21106 с двигателем Opel рабочим объемом 2,0 литра. Из-за «рекламного» цвета машину прозвали «желтой акулой».

Несмотря на статус флагмана, оснащалась «десятка» небогато. Электрические стеклоподъемники и электроприводы зеркал были привилегией люксовой комплектации, усилитель руля и кондиционер оставались для нее экзотикой до конца жизни в 2007 году.

На смену ВАЗ-2110 пришла «Приора». Под новым названием («десятка» единственная из вазовских машин была лишена имени собственного) скрывался основательный рестайлинг. Силовую структуру кузова не трогали, но в меру возможностей облагородили его за счет иных фар, фонарей и бамперов. В линейке сохранились все три типа кузова, а вот комплектация стала гораздо лучше. В статус обязательных перешли усилитель руля, ABS и водительская подушка безопасности. В качестве опций предлагались полный электропакет, обогрев передних сидений и ветрового стекла, парктроник, климат— и круиз-контроль, мультимедиа с навигацией, боковые подушки безопасности, а одно время (весьма непродолжительное) — даже заводской предпусковой подогреватель. Именно на «Приоре» дебютировала роботизированная коробка передач с одним сцеплением, которая сейчас является основным «автоматом» для вазовских машин.

Ходили слухи, что «Приоре» светит быть обновленной и получить внешность в икс-стиле Стива Маттина . Однако спрос на машину сохранялся в последние годы только в южных регионах страны. Модель покинула ТОП-25 российского рынка, что поставило крест на любых новшествах для нее. Постепенно АвтоВАЗ отказался от выпуска универсала и хэтчбека, упростил комплектации «Приоры», ограничил их выбор. Можно сказать, что автомобиль присутствовал на рынке чисто номинально. Так что решение о завершении его выпуска в июле этого года выглядит логичным и давно назревшим шагом.

ВАЗ-2110 и «Приора» сыграли свою роль. Время покинуть сцену.