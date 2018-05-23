Консьерж-сервис и часы Apple в подарок: новая Teana обзавелась первой спецверсией

Американское подразделение Nissan представило особую версию седана Altima нового поколения. В других странах модель известна как Teana.

Мировая премьера седана Nissan Altima шестой генерации состоялась в марте этого года на Нью-Йоркском автосалоне. В Штатах продажи новинки стартуют осенью, заказы на модель начнут принимать раньше — 15 июня, тогда же, вероятно, и объявят цены. Пока же Nissan предлагает будущим покупателям присмотреться к особой Altima — Edition One.

Спецверсия создана на базе топовой комплектации Platinum. Внешне от стандартной модели Nissan Altima Edition One отличается темно-серыми алюминиевыми 19-дюймовыми дисками, увеличенным спойлером на крышке багажника и наличием на передних дверях бейджев с названием спецверсии. Для особого седана будут доступны только три цвета кузова: темно-красный, белый и черный. В салоне — фирменные коврики. Еще в список оборудования Nissan Altima Edition One вошли комплекс систем полуавтономного вождения ProPilot (адаптивный круиз-контроль с возможностью езды по извилистым участкам в пределах одной полосы; контролирует руль, акселератор и тормоза), системы автоматического торможения при движении задним ходом, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose.

Покупателям Altima Edition One подарят трехгодовую подписку на услуги консьерж-сервиса, который предусматривает помощь в организации путешествий, бронировании столиков в ресторанах, покупке билетов на различные мероприятия и так далее. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю. Кроме того, владельцам спецверсии предложат еще один подарок на выбор — например, «умные» часы от Apple или смарт-динамик Amazon Echo Show.

Седан серии Edition One оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1), которая сочетается с вариатором. Этот мотор дебютировал на кроссовере Infiniti QX50 последней генерации (бренд Infiniti принадлежит Ниссану). На «паркетнике» двигатель выдает 268 л.с. и 380 Нм, у седана мощность мотора составляет 248 л.с., крутящий момент — 370 Нм. В Nissan обещают, что мотор станет «реальной альтернативой дизелю», при этом расход топлива Altima 2.0 VC-Turbo пока не раскрывается. Переднеприводный QX50 с таким движком потребляет 8,7 л/100 км в комбинированном цикле, полноприводный — 9,0 л/100 км.

Для стандартного седана Altima еще предусмотрен модернизированный четырехцилиндровый «атмосферник» 2.5, отдача которого выросла со 179 до 188 л.с. (крутящий момент увеличен со 240 до 244 Нм). Этот двигатель тоже комплектуется вариатором. Для «четырехдверки» с «атмосферником» опционально доступна муфта подключения задних колес (впервые для американской версии модели), которая может перебрасывать на заднюю ось до 50% тяги.

На фото: Nissan Altima Edition One Седан Nissan Altima предыдущего поколения в США стоит от 23 260 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 432 000 рублей по текущему курсу. Новая модель, скорее всего, окажется дороже.

По предварительным данным, глобальный седан Nissan Teana новой генерации дебютирует во второй половине этого года. Впрочем, в России «четырехдверку» можно не ждать. Напомним, предыдущую Теану собирали на петербургском заводе Nissan, но в 2015-м производство свернули. Причина — слабый спрос. Наш рынок Теана окончательно покинула в 2016 году, а сегодня Nissan делает ставку в РФ на сегмент SUV.

По материалам: www.kolesa.ru