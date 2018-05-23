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ТОП-20 моделей американского рынка
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ТОП-20 моделей американского рынка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей в Соединенных Штатах за четыре месяца текущего года.
В апреле 2018 года объем продаж автомобилей в США составил 1 370 000 единиц, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году. В период с января по апрель было реализовано 5 485 828 штук, а это на 0,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, информирует агентство Focus2Move.
Ford F-150  Безоговорочным лидером в Соединенных Штатах остается пикап Ford F-Series, владельцами которого в апреле стали 73 104 человек, что на 3,5% превышает результат прошлого года. Кстати, F-Series 2017-й год стал рекордным — пикап стал четвертой моделью в истории, поставки которой превысили 1 миллион единиц на протяжении года.
Chevrolet Silverado
Место
Модель
Продажи в 2018 году (штук)
Продажи в апреле 2018 года (штук)
Разница с апрелем 2017 года
1  Ford F-Series
287 295  73 104  +3,5%
2  Chevrolet Silverado
180 548  45 003  +12,1%
3  Ram pick-up  143 216  39 252  -9,4%
Nissan Rogue
139 785  23 331  -20,1%
Toyota RAV4
122 466  31 007  -2,4%
Toyota Camry
120 615  29 848  -5,0%
Honda Civic
110 548  28 399  -9,0%
Honda CR-V
110 369  28 323  13,3%
Chevrolet Equinox
109 752  27 354  +32,4%
10  Toyota Corolla
103 716  25 896  -16,7%
11  Ford Escape
88 733  21 383  -16,6%
12  Jeep Wrangler
85 280  29 776  +58,0%
13  Ford Explorer
83 669  20 865  -8,7%
14  Honda Accord
83 352  21 751  -19,3%
15  Nissan Sentra
77 001  16 999  -16,1%
16  Nissan Altima
73 806  10 400  -48,7%
17  Toyota Tacoma
72 590  18 811  +10,6%
18  Toyota Highlander
71 338  18 456  +2,6%
19  Jeep Grand Cherokee
70 095  16 647  -11,8%
20  Jeep Cherokee
67 497  16 887  +19,9%
Nissan Rogue
Отдельного внимания заслуживают Jeep Wrangler, поднявшийся на 10 строчек — до 12 места с ростом продаж на 41,8% и 85 280 единицами и Jeep Compass — 36 строчек вверх, 25 место, рост на 355% и 55 041 штук.
Jeep Wrangler Rubicon
Напомним, ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 популярных моделей европейского рынка по результатам продаж за четыре месяца текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
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