ТОП-20 моделей американского рынка

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей в Соединенных Штатах за четыре месяца текущего года.

В апреле 2018 года объем продаж автомобилей в США составил 1 370 000 единиц, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году. В период с января по апрель было реализовано 5 485 828 штук, а это на 0,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, информирует агентство Focus2Move.

Ford F-150 Безоговорочным лидером в Соединенных Штатах остается пикап Ford F-Series , владельцами которого в апреле стали 73 104 человек, что на 3,5% превышает результат прошлого года. Кстати, F-Series 2017-й год стал рекордным — пикап стал четвертой моделью в истории, поставки которой превысили 1 миллион единиц на протяжении года.

Место

Модель

Продажи в 2018 году (штук)

Продажи в апреле 2018 года (штук)

Разница с апрелем 2017 года

1 Ford F-Series

287 295 73 104 +3,5%

2 Chevrolet Silverado

180 548 45 003 +12,1%

3 Ram pick-up 143 216 39 252 -9,4%

139 785 23 331 -20,1%

122 466 31 007 -2,4%

120 615 29 848 -5,0%

110 548 28 399 -9,0%

110 369 28 323 13,3%

109 752 27 354 +32,4%

103 716 25 896 -16,7%

88 733 21 383 -16,6%

85 280 29 776 +58,0%

83 669 20 865 -8,7%

83 352 21 751 -19,3%

77 001 16 999 -16,1%

73 806 10 400 -48,7%

72 590 18 811 +10,6%

71 338 18 456 +2,6%

70 095 16 647 -11,8%

67 497 16 887 +19,9%

Nissan Rogue

Отдельного внимания заслуживают Jeep Wrangler, поднявшийся на 10 строчек — до 12 места с ростом продаж на 41,8% и 85 280 единицами и Jeep Compass — 36 строчек вверх, 25 место, рост на 355% и 55 041 штук.

Jeep Wrangler Rubicon

Напомним, ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 популярных моделей европейского рынка по результатам продаж за четыре месяца текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru