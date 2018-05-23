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Что мы знаем о Dodge Dakota Sidewinder
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Что мы знаем о Dodge Dakota Sidewinder 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Между тем, Dodge Dakota Sidewinder обратил на себя внимание в качестве концепта более 20 лет назад.
Впервые данный прообраз внедорожника показали в далеком 1997 году. Произошло это в рамках ежегодной выставки электроники, которая неизменно проводится в Лас-Вегасе.
Изначально прототип имел при себе мотор в десять цилиндров с объемом 8 литров. Такой агрегат был способен свободно выдавать 640 лошадиных сил.
Упомянутых параметров хватало на то, чтобы Sidewinder разгонялся до 100 километров за 3,9 секунды. По максимуму автомобиль был способен выжать 170 миль в час.
Конструкторы в концепте попытались соединить в одно целое пикап и кабриолет с добавлением силы от гоночной машины. Подобные идеи возникают у автопроизводителей и сейчас.
Кроме того, прототип отличал и разный диаметр колес. Передние имели диаметр в 21 дюйм, а задние — 22.
Их работу обеспечивала эксклюзивная тормозная система на две оси. Так обеспечивались высокие скоростные параметры.
Dodge Dakota Sidewinder так и остался прототипом, который не пошел в серию. Поэтому можно говорить об уникальном экземпляре внедорожника.
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